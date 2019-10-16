هبوط في أسعار الصادرات الكورية الجنوبية الشهر الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، انخفاضا في أسعار الصادرات الكورية الجنوبية مقارنة بالشهر الماضي، ويعزى السبب بصورة كبيرة إلى قوة سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة من بنك كوريا، وصل مؤشر أسعار الصادرات -بالعملة الكورية- إلى 101.03 الشهر الماضي، بانخفاض 0.8 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث كان 101.81، وتشير القراءات لانخفاض بنسبة 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويُعزى هذا الانخفاض في أسعار الصادرات إلى ارتفاع سعر الوون أمام الدولار الامريكي، حيث بلغ متوسط سعر التداول 1197.55 وون مقابل دولار أمريكي واحد، بارتفاع 0.9 % من متوسط سعر التداول في أغسطس وهو 1208.98.

جدير بالذكر أن مؤشر سعر الصادرات بالعملات الأجنبية ارتفع بنسبة 0.2 % من 95.36 إلى 95.56.

ويأتي تراجع أسعار الصادرات وسط هبوط مطرد في صادرات البلاد لـ10 شهور على التوالي منذ ديسمبر الماضي، وهو مرتبط كذلك بالانخفاض الكبير في أسعار المنتجات الزراعية، والذي يُعزى إلى انخفاض مستوى التضخم في البلاد.

وهبطت أسعار صادرات المنتجات الزراعية -بما في ذلك الأسماك والسلع الزراعية - بنسبة 1.7 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.8 % وذلك وفقا لما جاء في بيانات بنك كوريا المركزي.

ووصل مؤشر الواردات بالوون إلى 110.59 درجة الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 0.4 % مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ووصل مؤشر الواردات بالعملات الأجنبية إلى 104.19 بارتفاع 0.6 %.