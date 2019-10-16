دراسة: تراجع مستويات التعليم في إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت دراسة جامعة نشرتها مؤسسة "مو إبراهيم" العالمية عن تراجع مستوى التعليم الذي تقدمه الدول الإفريقية على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وكشف مؤشر الحوكمة الإفريقية، أن ضعف فرص الوصول لمستوى التعليم الجامعي يترك المواطنين غير مؤهلين لدخول سوق العمل.

وتوقعت الدراسة أن تصبح المشكلة أشد حدة في الجزء الأكبر من إفريقيا بعد 15 عاما من الآن.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى تحقيق بعض التقدم في مجالي الصحة والتغذية، لكنها قالت إن الحكومات الإفريقية ككل لم تتمكن من ترجمة النمو الاقتصادي إلى فرص لمواطنيها.

يذكر أن مؤسسة "مو إبراهيم" هي مؤسسة أطلقها مبادر الاتصالات النقالة الدكتور محمد إبراهيم السوداني الجنسية في عام 2005 وقدم جائزة "مو إبراهيم" لدعم وتشجيع الحكم الرشيد في القارة الإفريقية وهي جائزة سنوية قيمتها 5 ملايين دولار و200 ألف دولار تمنح سنويا لمدى الحياة لأفضل رئيس إفريقي يقوم بجهود واضحة ومعترف بها في مجال بسط الأمن والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية ويتنازل سلميا وديمقراطيا عن السلطة.