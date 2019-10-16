منظمة التعاون الإسلامي تُدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين، بمشاركة وزير زراعة الاحتلال الإسرائيلي وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة ، وخرقاً صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن المنظمة حملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار اعتداءاتها الممنهجة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ، كما دعت في ذات الوقت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.