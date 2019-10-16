الشرطة البرازيلية تداهم منزل رئيس حزب الرئيس للتحقيق في فضيحة تتعلق بالتمويل

داهمت الشرطة الفيدرالية في البرازيل منزل رئيس الحزب اليميني المتطرف، الذي ينتمي له الرئيس جاير بولسونارو، وذلك في إطار التحقيق بفضيحة تتعلق بحملة تمويل.

وذكرت الشرطة، في بيان وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها فتشت 9 مواقع، بينها منزل لوسيانو بيفار في (ريسيف) بشمال شرق البلاد، ومقر الحزب الاجتماعي الليبرالي المحافظ في نفس المدينة.

يشار إلى أن الحزب متهم بتسمية مرشحين وهميين غالبيتهم نساء في الانتخابات العامة، التي جرت في 2018، من أجل تحويل أموال حكومية إلى خزائنه، وهو أسلوب يشتبه بأن بعض الأحزاب السياسية في البرازيل استخدمته في السابق.