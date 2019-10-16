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تراجع قيمة العملة النرويجية إلى أقل مستوياتها على الإطلاق

أوسلو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:17 م

تراجعت العملة النرويجية أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى أقل مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي كانت تراجعت إليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008

وتراجع سعر الكرون النرويجية ظهيرة اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو إلى 1641ر10 كرون لكل يورو، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، في ظل ضغوط التوترات العالمية وتراجع أسعار النفط.

يذكر أن النرويج هي أكبر مَصْدر للمنتجات النفطية في غرب أوروبا وتمثل صادرات النفط والغاز الطبيعي حوالي نصف إجمالي صادرات البلاد.

ويواجه البنك المركزي النرويجي معضلة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية، وهو ما سمح له بزيادة أسعار الفائدة أربع مرات منذ أيلول/سبتمبر 2018، ولكن البنك رفع الآن تقديراته للسعر المتوازن للكرون وهو ما يعني أنه يرى في تراجع قيمة العملة الآن تحول هيكلي يحتاج التدخل.


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