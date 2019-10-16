إحالة 73 عاملا بالإدارات الخدمية بإيتاى البارود للتحقيق

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شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود، حملات تفتيشية على المنشآت الخدمية والوحدات الصحية بقرى ( أمليط - شنديد طفط خالد - ششت الأنعام - صفط الحرية)، وأسفرت عن إحالة 73 من الأطباء والممرضين والموظفين للتحقيق، وذلك لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أي تقصير.

ووجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية والصحية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.