ألمانيا وفرنسا توقعان اتفاقية تأسيس وحدة شرطية مشتركة

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وقع وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا اليوم الأربعاء اتفاقية تنص على تأسيس وحدة عمل شرطية مشتركة بين الشرطة الاتحادية والدرك الوطني الفرنسي.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر ونظيره الفرنسي كريستوف كاستانير، على هامش مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي الذي انعقد اليوم في مدينة تولوز الفرنسية، سيتعاون جهازا الشرطة في البلدين في إطار وحدة مشتركة اعتبارا من الآن.

ووصف زيهوفر الوحدة الجديدة في بيان بأنها ستكون "مستودعا من الخبرة الفنية والكفاءة التي يمكن أن يعتمد عليها مواطنونا".

ومن شأن هذه الوحدة أن تقدم الدعم لجهازي الشرطة الوطنيين في ألمانيا وفرنسا، حال حدوث كوارث أو حوادث خطيرة أو أحداث كبرى في المنطقة الحدودية.

يذكر أن ألمانيا وفرنسا اتفقتا على تأسيس الوحدة بالفعل في عام 2017.

وتم تدريب عشرة أفراد شرطة من كل بلد معا، وهم يشكلون حاليا نواة الوحدة.