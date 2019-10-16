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ضبط 1965 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

أرشيفية
أرشيفية
محمد نصار
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:55 ص

شنت مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مرورية مكبرة بمدينة كفر الشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، تحت إشراف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1965مخالفة متنوعة ومختلفة، منها عدم وجود طفاية الحريق بالسيارة أثناء القيادة، وعدم وجود حزام الأمان بالسيارة أثناء القيادة، والسرعة الزائدة للسيارة أثناء القيادة، واستخدام الموبايل أثناء القيادة، والقيادة بالطريق المخالف، وانتظار السيارات بطرق وأماكن مخالفة للانتظار، وانتهاء رخصة القيادة للسيارة وغيرها من المخالفات المرورية المختلفة.

وتم ضبط 8 "توك توك" غير مرخص، و6 "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات وتم التحفظ عليها.


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