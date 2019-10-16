برلين: السكك الحديدية تحتاج 49 مليار يورو لتنفيذ الإصلاحات المتأخرة

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى أن إجمالي قيمة الأموال المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات المتأخرة في شبكة السكك الحديدية في البلاد يبلغ 49 مليار يورو.

جاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب من كتلة حزب الخضر بالبرلمان الألماني، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد.

وبحسب الرد الحكومي، تتركز الإصلاحات المتأخرة بالدرجة الأولى على الجسور والخطوط الحديدية، حيث أوضح إيناك فيرلمان، مفوض الحكومة لقطاع السكك الحديدية، استنادا إلى تقرير معد للحكومة، أن إصلاح وتحديث الجسور يحتاج إلى أكثر من 18 مليار يورو فيما يحتاج إصلاح وتحديث الخطوط الحديدية إلى نحو 16 مليار يورو.

وتابع فيرلمان أن هناك حاجة إلى إنفاق نحو 6ر2 مليون يورو لتحديث مجموعات التحويل على الطرق الحديدية ومثلها لتحديث صناديق الإشارات.

كانت الحكومة الألمانية اتفقت مع شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" على ضخ 86 مليار يورو خلال السنوات العشر المقبلة لصيانة وإصلاح شبكة السكك الحديدية في البلاد والتي يبلغ طولها 33 ألف كيلومتر، منها 24 مليار يورو من الموارد الذاتية للشركة.

وبحسب تقديرات الشركة، يبلغ إجمالي قيمة الأموال المطلوبة للإصلاحات المتأخرة في شبكة السكك الحديدية 54 مليار يورو، وقد راعت الشركة في هذا التقييم ارتفاع أسعار البناء.