تأجيل المفاوضات بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية» ليوم واحد

أعلنت قيادة لجنة الوساطة لمحادثات السلام بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة، المنعقدة في جوبا عاصمة جنوب السودان، تأجيل التفاوض المباشر بين وفد الحكومة ووفد "الحركة الشعبية - قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو"، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم، وذلك لمدة ٢٤ ساعة.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن لجنة الوساطة عزت التأجيل إلى "احتجاج تقدمت به الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - بقيادة عبدالعزيز الحلو"، والتي طالبت اليوم بإعلان الحكومة السودانية وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن الوساطة قررت التأجيل لإجراء مزيد من المشاورات بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية، مناشدة الطرفين الهدوء وضبط النفس لإتاحة الفرصة لأجواء السلام والتصالح.

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريًا، بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، وذلك بعد إعلان "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبد العزيز الحلو" تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية.