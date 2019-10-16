المهن الموسيقية تتابع الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

تتابع نقابة المهن الموسيقية الحالة الصحية للموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامه، بعدما تردد على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي أن الدكتور جمال سلامة في حاله صحية حرجة.

وأشارت النقابة - في بيان اليوم الأربعاء - أنها تتولى نفقات العلاج بالكامل للموسيقار الكبير.

وأكدت أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وجه لجان النقابة بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للموسيقار جمال سلامه منذ بداية مرضه لكونه واحدا من أكبر رموز الفن والموسيقى في مصر والعالم العربي، وأن النقيب ومجلس النقابة يتابعون تطورات الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة أولا بأول، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الموسيقار الكبير، وأن النقابة أبدا لا تتخلي عن أعضائها ولاسيما القامات الكبيرة التي أثرت التراث الإنساني.

وأهابت النقابة بالصحفيين والإعلاميين تحري الدقة في الأخبار المتداولة والتأكد من المصادر الأصلية للخبر.