بيت السناري ينظم عددًا من الأنشطة وورش العمل المتنوعة

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الجاري عددًا من الأنشطة وورش العمل المتنوعة والموجهة للشباب بداية من 16 عامًا.

وذكرت مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، تتضمن الأنشطة ورشة عمل لتعليم العزف على العود، يديرها الفنان عرفة السنباطي، والذي شارك في العديد من الحفلات والفعاليات الفنية.

وتركز الورشة على أساسيات العزف على العود؛ والتعرف على النغمات الموسيقية، وموقعها على آلة العود ابتداء من الوتر السفلي الأول وحتى الخامس، وبداية السُلَّم الموسيقي، وكيفية عمل الجواب والقرار بالسلَّم الموسيقي، وذلك من خلال التدريب للتنقّل بخفة وحركة مع الريشة والأوتار.

كما تتضمن فعاليات شهر أكتوبر ورشة عمل لتعليم "الفلتنج"، وهو فن نسج صوف الأغنام وتحويله إلى اكسسوارات وتابلوهات.

وتركز الورشة على التعريف بتاريخ الفلتنج إيطالي الأصل، وكيف بدأ بغرض صناعة جوارب التدفئة، ثم تطور وأصبح يستخدم في تصميم التابلوهات والاكسسوارات، ونسج المفروشات، وصناعة الحقائب بتصميمات جذابة وألوان زاهية.

وتدير الورشة الفنانة وفاء عبد السلام عبيد؛ والتي تمتلك خبرة كبيرة في مجال الأشغال والفنون اليدوية، من خلال عملها في العديد من ورش ومراكز التدريب الفنية. وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية تمكنهم من الإبداع والتجديد في تزيين بيوتهم، وأيضًا حرفة فنية ذات رأس مال بسيط لمن يرغب في إقامة مشروع مهني صغير.

وينظم بيت السناري أيضًا ورشة عمل لتعليم فن الخط الكوفي الفاطمي، ويديرها الفنان صلاح عبد الخالق؛ المتخصص في فن الخط العربي، وصاحب العديد من المشاركات في معارض محلية وعربية.

وتهدف الورشة إلى الارتقاء بمهارات الموهوبين من الشباب، ممن لم يتيسر لهم فرصة الحصول على دراسة متخصصة ذات طابع أكاديمي، من خلال التدريب على رسم الحروف الأبجدية بالخط الكوفي الفاطمي، بالأشكال والنسب الصحيحة، وصولاً لكتابة الكلمات المتشابكة والجمل الكاملة، وعمل التصميمات الفنية، وتحقيق التناسق والتماثل عند الكتابة، بالإضافة إلى تعبئة الفراغات، من خلال إدخال زخارف هندسية ونباتية، بحيث يتمكن الدارس في نهاية الدورة من الوقوف على بداية ممارسة الكتابة بالخط الكوفي الفاطمي، واكتساب مهارة التصميمات الفنية المختلفة.