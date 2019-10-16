رئيس «عمال مصر» يدعم متحدث المترو في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كرم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي بكير، تقديرًا على جهوده في العمل النقابي، أهداه درع الاتحاد، مؤكدًا دعمه ترشح "عبد الهادي" لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة 2020 عن دائرة حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال المراغي، إن اتحاد عمال مصر يدعم أبنائه الذين يعملون بإخلاص من أجل هذا الوطن ويقف بجانبهم دائماً، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه "عبد الهادي" كمتحدث لمترو الأنفاق، المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

جاء ذلك التكريم بعد إصدار النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو منذ أيام قليلة بيان رسمي أعلنت من خلاله مساندتها وتأييدها الكامل "لعبد الهادي"، مرجعة ذلك لما يتمتع به من سمعة طيبة وخدمة العاملين بمترو الأنفاق أو السكك الحديدية أو لأبناء شبرا الخيمة، وآمالهم في تحقيق ذلك تحت قبة البرلمان.