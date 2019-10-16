 تركيا: أبلغنا المسؤولين الأمريكيين بأننا لن نوقف إطلاق النار في سوريا ولن نتفاوض مع الأكراد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: أبلغنا المسؤولين الأمريكيين بأننا لن نوقف إطلاق النار في سوريا ولن نتفاوض مع الأكراد

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:42 م

قال متحدث باسم الرئاسة التركية، أن وزارة الخارجية تجهز ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، على خلفية العملية العسكرية في سوريا.
وأضاف: "إننا أبلغنا المسؤولين الأمريكيين بوضوح أن أنقرة لن تعلن وقفًا لإطلاق النار، ولن تتفاوض مع الأكراد بسوريا"، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.


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