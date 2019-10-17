محكمة إيطالية توافق على إعارة بعض أعمال دافنشي الفنية لمتحف اللوفر الفرنسي

قررت محكمة فينسيا، رفض قرار محكمة أدنى بمنع سفر أعمال الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشى للخارج، مؤكدة "أن عرض أعمال دافنشي الفنية في متحف اللوفر يمثل حالة استثنائية على الصعيد العالمي"، مستندة إلى أن رغبة إيطاليا في استعراض تراثها الفني وتعظيم الدعاية له يدفع المحكمة إلى رفض طلب منع إعارة أعمال دافنشى الفنية لمتحف اللوفر.

ذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم الأربعاء، أن منظمة إيطالية تحمل اسم "إيطاليا نوسترا" رفعت شكوى تؤكد فيها أن الأعمال الفنية المطلوب إعارتها هشة للغاية؛ ومن ثم فإنه من الخطورة السماح بسفرها للخارج للعرض في متحف اللوفر، في إطار الاحتفال بمرور 500 عام على وفاة دافنشي، فيما أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية أن اللوحات مؤمن عليها بأكثر من مليار يورو.

يذكر أن دافنشى - الذي يوصف بأنه عبقري عصر النهضة - ولد فى توسكانيا بإيطاليا، وتوفي في فرنسا عام 1519 عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن أشهر أعماله لوحة "الموناليزا" التي حيرت العالم بابتسامتها الغامضة.