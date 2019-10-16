احتجاج آلاف المزارعين في هولندا

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تظاهر آلاف المزارعين في لاهاي اليوم الأربعاء، احتجاجا على وصفوه بالقواعد التنظيمية البيئية الضارة.

وقام المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإطلاق الألعاب النارية أمام محطة المدينة الرئيسية، بينما قامت الشرطة بتطويق الحي الحكومي،فيما دعا عمدة المدينة والحكومة المزارعين إلى الاحتجاج بشكل سلمي.

ويدفع المزارعون بالقول إنهم يتعرضون للضرر بشكل غير متناسب جراء الإجراءات الهادفة إلى الحد من مستويات النيتروجين في البلاد.

وقد أصدرت أعلى محكمة في البلاد حكما يقضي بتخفيض كبير في مستويات انبعاثات النيتروجين، وبشكل خاص بالقرب من المناطق المحمية، حيث أن تربية الأبقار ينتج الكثير من النيتروجين، المتواجد بشكل خاص في روثها.

وتشمل التدابير الحكومية الحد من التوسع في المزارع، فضلا عن القيام بشراء المزارع من مربي الماشية الذين لديهم استعداد للبيع.

وجرى تعليق حوالي 18 ألف مشروع بناء بسبب ارتفاع مستويات النيتروجين عن المسموح بها.