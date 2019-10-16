بيلوتي يكشف السر وراء الفوز الساحق للآزوري على ليشتنشتاين

أكد أندريا بيلوتي مهاجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم أن السر في الفوز الساحق 5 / صفر على مضيفه منتخب ليشتنشتاين مساء الثلاثاء، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) هو التزام الفريق بتعليمات مديره الفني روبرتو مانشيني.

وكان المنتخب الإيطالي (الآزوري) ضمن التأهل للنهائيات قبل هذه المباراة التي سعى من خلالها إلى مواصلة الانتصارات لتأكيد جدارته بالتأهل وصدارة المجموعة.

وقال بيلوتي : "لعبنا بالعقلية المناسبة. جميع اللاعبين التزموا بتعليمات المدرب (روبرتو مانشيني) بنسبة 100 بالمئة".

وسجل بيلوتي هدفين في الشوط الثاني ليسهم في الفوز الكبير على أصحاب الأرض.

وأضاف : "نريد جميعا الثأر بعد ما حدث قبل عامين" في إشارة لفشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ليغيب عن المونديال للمرة الأولى منذ عقود طويلة.