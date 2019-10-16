لاعب إيفرتون يغيب عن الملاعب 3 أشهر

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن غياب جون فيليب جبامين لاعب وسط الفريق لمدة "ثلاثة أشهر تقريبا" عقب خضوعه لجراحة مؤخرا إثر إصابته في أحد أوتار عضلات الفخذ اليمنى.

ولعب جبامين /24 عاما/ في أول مباراتين لإيفرتون خلال الموسم الحالي قبل تعرضه للإصابة، ورغم عودته للتدريبات في بداية الشهر الجاري، لكنه تعرض لانتكاسة.

وذكر إيفرتون في بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم "نتيجة لذلك، خضع اللاعب المنضم لصفوف الفريق في الصيف الماضي قادما من ماينز الألماني لعملية جراحية في فرنسا أمس الثلاثاء".

أضاف إيفرتون "سيواصل جبامين عملية إعادة التأهيل الآن مع الطاقم الطبي في النادي".