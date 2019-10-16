وزير الداخلية الكويتي يتوجه إلى مسقط لحضور الاجتماع الـ36 لوزراء داخلية الخليج

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح إلى سلطنة عمان؛ لحضور الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن وفدا أمنيا رفيع المستوى، رافق الوزير الجراح، لحضور الاجتماع المقرر عقده في العاصمة العمانية مسقط.

وكان وكلاء وزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي، قد أقروا خلال اجتماعهم بمسقط يوم /الاثنين/ الماضي، عددا من التوصيات، في ختام اللقاء التحضيري للوكلاء، تمهيدا للاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية الخليجيين، أبرزها تعزيز التعاون الأمني الخليجي لمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، وكذلك التمرين المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية (أمن الخليج العربي)، ومشروع الشبكة الأمنية الخليجية.