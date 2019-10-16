 السودان يقرر إيقاف صادرات الماشية بعد ظهور حمى الوادي المتصدع - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 7:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

السودان يقرر إيقاف صادرات الماشية بعد ظهور حمى الوادي المتصدع

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 6:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 6:58 م

قررت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية، إيقاف صادرات الماشية، حتى تتم السيطرة كليا على مرض حمى الوادي المتصدع، الذي ظهر أخيرا.

وقال وكيل الوزارة الدكتور أحمد محمود شيخ الدين، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأربعاء، إنه وجدت بعض حالات حمى الوادي المتصدع، في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان) وولاية نهر النيل (شمال الخرطوم).

وأشار شيخ الدين، إلى أن الحالات التي تم حصرها للمرض، تتراوح بين 10 إلى 15 رأسًا من الماعز، مؤكدا أن جميع الحالات تمت السطرة عليها بواسطة فرق من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك