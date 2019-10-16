السودان يقرر إيقاف صادرات الماشية بعد ظهور حمى الوادي المتصدع

قررت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية، إيقاف صادرات الماشية، حتى تتم السيطرة كليا على مرض حمى الوادي المتصدع، الذي ظهر أخيرا.

وقال وكيل الوزارة الدكتور أحمد محمود شيخ الدين، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأربعاء، إنه وجدت بعض حالات حمى الوادي المتصدع، في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان) وولاية نهر النيل (شمال الخرطوم).

وأشار شيخ الدين، إلى أن الحالات التي تم حصرها للمرض، تتراوح بين 10 إلى 15 رأسًا من الماعز، مؤكدا أن جميع الحالات تمت السطرة عليها بواسطة فرق من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان.