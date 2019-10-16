قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، إن الحكومة ستخصص حوالي 6.5 مليون دولار أمريكي؛ لإغاثة المتضررين من إعصار (هاجيبس) الذي ضرب البلاد مؤخرًا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات وإلحاق أضرار مادية بآلاف المباني والمنازل والجسور.

وأضاف رئيس الوزراء - في كلمة له خلال اجتماعه بلجنة الميزانية بمجلس الشيوخ نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء - أنه سيتم صرف هذه الأموال من صندوق الاحتياطي للميزانية الوطنية لعام 2019، موضحًا أن الأموال ستستخدم في عمليات النقل الطارئة لإمدادات الإغاثة ولتعزيز دعم الناجين من هذه الكارثة الطبيعية.

وأكد أن الحكومة ستواصل القيام بكل ما هو ضروري للسماح للبلديات بالتركيز على جهود الاستجابة للطوارئ وإعادة البناء والتعافي من آثار الإعصار دون قلق بشأن التمويل، مشيرًا إلى أن 110 آلاف ن رجال الشرطة ورجال الإطفاء وقوات خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ على مدار الساعة.