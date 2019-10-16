محافظ أسوان يوجه بإخلاء مبنى الكلى الصناعي بمستشفى السباعية بإدفو

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وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بسرعة إخلاء مبنى الكلى الصناعي الواقع بنطاق مستشفى السباعية المركزى بإدفو؛ لحماية أرواح المرضى والمترددين على المستشفى؛ كونه آيلًا للسقوط طبقاً التقارير الهندسية التي توصى بإخلائه؛ بسبب وجود تشققات طولية وعرضية فى المبنى.

وأكد المحافظ على نقل قسم الغسيل الكلوى إلى دوريين بالمبنى الرئيسى لمستشفى وخاصة أنه يضم 19 ماكينة غسيل كلوى تخدم أكثر من 70 مريضا، بجانب تخصيص جزء منه لـ3 فصول تمريض تضم 109 طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ بالمواطنين.

وخلال نفس اللقاء استمع المحافظ لشكاوى ومطالب 30 مواطنا ومواطنة، بحضور مديري التضامن الاجتماعي، والصحة، والتربية والتعليم، والزراعة.