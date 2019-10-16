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الزمالك: دفع أموال «ساسي» من خزينة النادي

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 4:56 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 4:56 ص

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الإتفاق مع رئيس هيئة الترفيه السعودية، كان دفع مستحقات اللاعب فرجاني ساسي خلال عقده مع النادي ولكن الزمالك من يتحملها الآن.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم، اليوم الأربعاء: "كان المفترض أن يدفع رئيس هيئة الترفيه السعودية تعاقد ساسي لمدة سنتين، والأن نحن من ندفع تلك الأموال ونشكره على ذلك، ليس فرض عليه أن يدفع هذه الأموال".

يذكر، أن اتحاد الكرة قد أعلن رسميًا عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها مساء السبت المقبل.


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