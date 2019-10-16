العبد لوفد كازاخي: لمصر قيادة حكيمة ممثلة في الرئيس السيسي

استقبل رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدا من جمهورية كازاخستان بمقر اللجنة.

وقال العبد إن لمصر قيادة حكيمة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بكافة قضايا المراة ودورها في المجتمع ودورها في قيادة وصنع القرار كما أنه يهتم بملف الشباب ملف الطفولة بالإضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب ومكافحة الأفكار المتطرفة وتجديد الخطاب الديني.

وواصل العبد: "أننا نولي اهتماما كبيرا بملف مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها السلبي على المجتمع".

وتابع: "مصر تحارب التطرف سواء كان بالفكر أو القول أو الفعل وتهتم بقضايا الإنسان، لأننا نؤمن أن الاهتمام بالبشر مفضل عن الاهتمام بالحجر".

وأكد العبد عمق العلاقات التاريخية بين كل من مصر وكازاخستان في المجالات كافة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف إن مصر مستعدة للتعاون والتنسيق ودعم كازاخستان في كل ما يتم الاتفاق عليه في القضايا المشتركة.

وختم العبد: "نحن نعمل على تنمية حوار الحضارات والأديان والرئيس السيسي دائما ما يرعى العديد من الفعاليات والحوار في هذا المجال، وقد تربينا في مدارس الحوار بين الثقافات المختلفة".