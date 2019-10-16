«الشروق» تنشر كشوف المستحقين لمساكن الجزيرة في زفتي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، نتيجة طلبات وأسماء متقدمي الحصول علي وحدات سكنية بأرض الجزيرة بمدينة زفتى ضمن المشروع القومي للإسكان، وذلك بعد اعتماد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

وبلغ عدد المتقدمين 536 طلبا، وعدد الطلبات التي تم سحبها أثناء البحث 40 طلبا وعدد الطلبات المتبقية 496 وعدد الطلبات المستحقة 85 وعدد الطلبات الغير مستحقه 411.

وقال المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة إنه من يرغب في التظلم من هذه اللجنة الأولية، الحضور لإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي وتقديم طلب التظلم متضمنا بيانات مقدم الطلب واسم المتظلم منه وسبب التظلم، وذلك خلال 15 يوما من ثاني يوم من هذا الإعلان وذلك اعتبار من يوم الخميس 17/10/2019 حتي الخميس الموافق 31/10/2019.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين المتظلمين من اللجنة الأولية للمشروع القومي للإسكان سرعة التقدم في المواعيد المذكورة ليتسنى بحث تلك التظلمات.

وحصلت الشروق على صورة من كشوف الحاصلين على الوحدات السكنية