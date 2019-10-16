سفير تركيا في برلين: وقف ألمانيا تصدير أسلحة لأنقرة «غير ذي صلة»

وصف السفير التركي لدى ألمانيا، علي كمال أيدين، الوقف الجزئي لتصدير أسلحة لتركيا الصادر من قبل الحكومة الاتحادية بأنه "غير ذي صلة"، في ما يتعلق بالعملية العسكرية التركية شمالي سورية.

وقال السفير للصحفيين في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء: "لم نتلق، على أي حال، أي تصاريح جديدة لأسلحة في الفترة الأخيرة –مع وجود بعض الاستثناءات".

وأضاف أن قرار الحكومة الاتحادية لن يكون له أي تأثير على العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية، وقال: "إنه يضر فقط بموثوقية ألمانيا في التعاون بشأن التسلح".

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن يوم السبت الماضي أن الحكومة الاتحادية لن تصدر تصاريح جديدة لتوريد أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سورية، ولكنه أكد أنه من الممكن تدبر أسلحة أو معدات عسكرية لأهداف أخرى، وأشار إلى أنه لا يمكن التراجع أيضا عن التصاريح الصادرة بالفعل.

وأحجم أيدين عن التصريح عما إذا كان يتم استخدام أسلحة موردة من ألمانيا في العملية العسكرية بسورية، وأكد أنه يتم الاستعانة بالأسلحة التي يكون هناك حاجة لها، بغض النظر عن بلد المنشأ.

وأضاف السفير التركي: "نحاول حماية أنفسنا في مواجهة أي اعتداءات أو هجمات. وسنستخدم جميع الإمكانات من أجل حماية أنفسنا بشكل أفضل".

وقال أيدين إن هناك شعورا عميقا "بخيبة الأمل بسبب رد الفعل المبالغ فيه والانتقاد اللاذع " من الجانب الألماني، وأضاف: "كنا نتوقع مزيدا من التفهم ومزيدا من المراعاة ومزيدا من الدعم من ألمانيا، حليفتنا وشريكتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".