وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات المفروضة على تركيا شملت وزارتي الدفاع والطاقة

علق وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، على العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلًا إن الوضع التركي معقد، لأن أنقرة شريك في حلف الأطلسي، والأكراد قاتلوا مع الولايات المتحدة ضد داعش.

وأضاف، مساء الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على تركيا شملت وزارتي الدفاع والطاقة، معقبًا: "العقوبات لا تستهدف قطع الكهرباء عن الشعب التركي، لكن زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.