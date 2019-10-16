 سيدة أمريكية عمرها 101 سنة تعمل موظفة استقبال بدوام كامل - بوابة الشروق
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سيدة أمريكية عمرها 101 سنة تعمل موظفة استقبال بدوام كامل

واشنطن - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:19 م

تعمل الأمريكية، روز لاندين، التي تبلغ من العمر 101 سنة، في معرض ولاية تكساس الأمريكية، فعلى مدى الـ25 عاما الماضية تعمل موظفة استقبال في مركز الضيافة بمنطقة أرض المعارض بدوام كامل من يوم الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع.

وقالت لاندين، لشبكة (سي بي إس) الأمريكية: "ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنني أفعل شيئًا ما، إن الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد".

وأشارت الشبكة إلى أن لاندين كانت تزور المعرض بانتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظفة فيه، حيث توزع الخرائط وتساعد الزائرين في معرفة طريقهم ودائمًا بابتسامة على وجهها.

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