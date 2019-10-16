نادر سعد: سد النهضة والعدوان التركي على سوريا أهم موضوعات النقاش بين رئيس الوزراء ومايك بنس

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لواشنطن مهمة باعتبارها أول زيارة لرئيس وزراء مصري إلى العاصمة الأمريكية منذ عام 2005.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أنه «منذ أكثر من 17 عامًا، لم يحدث أن زار رئيس وزراء مصري العاصمة الأمريكية، أو أجرى مباحثات مع مسؤولين أمريكيين»، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء كانت ناجحة للغاية، على حد تعبيره.

وأوضح «سعد» أن رئيس الوزراء استهل لقاءاته أمس بمقابلة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وناقش معه موضوعات عدة أبرزها العدوان التركي على الأراضي السورية، لافتًا إلى وجود اتفاق لوجهات النظر ما بين الجانبين المصري والأمريكي على ضرورة وقف العدوان وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

وأشار إلى أن «مدبولي» شرح لنائب الرئيس الأمريكي كل ما جرى بملف سد النهضة، وقدم له شرحًا وافيًا لهذا الموضوع، مؤكدًا على أن رئيس الوزراء أوضح لـ«بنس» أن المياه هي قضية حياة بالنسبة للشعب المصري، على حد ذكره.

ولفت إلى عقد رئيس الحكومة لقاءات مع قيادات الكونجرس من أجل إطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع داخليًا وإقليميًا.

وذكر أن لقاء الأمس مع زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، كان لقاء إيجابيًا، مردفًا: «النائب مايكل أحد داعمي مصر بقوة في الكونجرس، أشاد بما يجري على أرض مصر من إصلاحات اقتصادية، وبما يقرؤه من تقارير إيجابية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر»، بحسب ما قال.