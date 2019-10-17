جمارك مطار مرسى علم تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بجمارك مطار مرسى علم الدولي برئاسة أحمد محمد حسين، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ذكر بيان للجمارك اليوم الأربعاء، أنة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران قادمة من براغ أشتبه موظف الجمارك في راكب مصري يحمل الجنسية الألمانية بدت عليه علامات التوتر والقلق، وعند سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة وتقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه الشخصية من قسم التفتيش.

وتبين من التفتيش وجود 986 عبوة أدوية بشرية متنوعة ومستحضرات تجميل، عبارة بودرة وأقلام روج وماسكات الوجه وكبسولات لتفتيح البشرة ومعجون أسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات وتحرير المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 43 ألف جنيه.