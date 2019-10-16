تنظم سفارة فرنسا في القاهرة صالون للطلاب "Choose France " "اختر فرنسا" في 21 أكتوبر 2019 بالقاهرة.

وخلال هذا الصالون ستقوم 20 جامعة فرنسية و4 كليات فرنكفونية تابعة لجامعات مصرية وكذلك الجامعة الفرنسية في مصر بتقديم عروضها الدراسية المتوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية شهادات الليسانس، الماجستير والدكتوراه.

يطمح الصالون إلى التعريف بالبرامج الدراسية في فرنسا التي من الممكن تلقيها باللغة الفرنسية لكن أيضا بالإنجليزية، فالطلاب غير الفرنكفونيين لديهم خيارات من ضمن ما يزيد عن 1500 برنامج دراسي يتم تدريسهم بصورة كاملة باللغة الإنجليزية.

وسيتواجد ممثلون عن جامعات فرنسية وعن قسم التعاون العلمي والجامعي التابع للسفارة الفرنسية وعن المعهد الفرنسي في مصر من أجل الرد على أسئلة الطلاب من دون أي موعد سابق، ويمكن للطلاب أيضا اكتشاف الكليات الفرنكفونية الموجودة في مصر والتي تقدم برامجها الدراسية بالشراكة مع الجامعات الفرنسية.