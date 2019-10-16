ميسي: الـ«ليجا» أهم من دوري الأبطال

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أن التتويج بلقب الدوري الإسباني يعتبر أهم شيء بالنسبة للفريق، رغم أهمية الفوز بدوري الأبطال الغائب عن خزائن النادي منذ 2015.

وقال ميسي في تصريحات عقب تسلمه الجائزة، نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية وقال: «من الواضح أن دوري الأبطال هو شيء مميز وكل عام نريد الفوز به ولكننا ندرك أن الدوري الإسباني هو أهم شيء».

وأضاف النجم الأرجنتيني: «التتويج بالدوري يجعلك تشعر بالأريحية خلال المنافسة على لقب دوري الأبطال وكأس الملك، بينما نسعى للتويج بالبطولة الأوروبية لا يمكن ان ننسى البطولات الأخرى، لأننا برشلونة ونسعى دائمًا إلى الفوز بكل شيء».

وتابع قائد البلوجرانا: «أود أن أشكر أولئك الموجودين هنا، عائلتي وزملائي، أقول دائمًا أنه بدون زملائي في الفريق لن أتمكن أبدًا من الحصول على جائزة واحدة، هذا نتيجة عمل الجميع من الجميع».

وتسلم ميسي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، بعد تسجيله 36 هدفًا في الموسم الماضي وتفوق على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي وصل رصيده من الأهداف لـ33 هدف. (طالع التفاصيل)