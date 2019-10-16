لافروف: روسيا ستسهم في تعاون سوريا وتركيا لضمان أمن حدودهما

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ستسهم في تشجيع التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود المشتركة بينهما بهدف ضمان أمن البلدين.

وقال لافروف، في تصريح اليوم الأربعاء، حسبما أوردت قناة روسيا اليوم الإخبارية: "إن روسيا ستشجع تطبيق الاتفاق الأخير بين دمشق والأكراد بشأن انتشار الجيش السوري على طول الحدود بين سوريا وتركيا".

وأضاف: "يتعين مساءلة الدول، التي توفر المأوى للمقاتلين الذين يغادرون سوريا"، مشددا على أن بلاده تعتبر أن الدول التي تقدم الجنسية للإرهابيين المحتملين يتعين أن تخضع للمساءلة.