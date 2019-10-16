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وزير المالية الألماني يدافع عن حزمة إجراءات حماية المناخ

برلين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:37 ص


دافع وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن برنامج الحكومة الألمانية لحماية المناخ في وجه الانتقادات الموجهة من أحزاب المعارضة ونشطاء حماية المناخ.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء في تصريحات لإذاعة بافاريا: "انطباعي هو أن الكثيرين يتحدثون على نحو مجرد عن أن هذا البرنامج غير كاف، ويتعجبون الآن من كم الإجراءات التي نمهد الطريق لها أسبوعا تلو الآخر".

ويعتزم مجلس الوزراء الألماني اليوم إقرار جزئين جوهريين من حزمة إجراءات المناخ. وتتعلق بعض هذه الإجراءات ببدل الانتقالات وخفض تذاكر القطارات ووضع نسب تحصيل الجديدة للضرائب الأساسية على الطاقة المولدة من الرياح، وزيادة الضرائب على تذاكر الطيران.

كما أعلن شولتس أيضا وضع قواعد جديدة للضرائب بالنسبة للسيارات الجديدة وزيادة الرسوم في الطرق السريعة.

وذكر نائب المستشارة أنجيلا ميركل أن كل هذه الإجراءات من شأنها توفير إيرادات إضافية، مؤكدا أن حزمة إجراءات المناخ سيُجرى تمويلها بدون إدخال ديون جديدة على الموازنة، وقال: "كل ما نمهد الطريق له متوفر تمويله".


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