 الديون الإيطالية تسجل رقما قياسيا بارتفاعها بنسبة 138% من الناتج القومي الإجمالي - بوابة الشروق
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الديون الإيطالية تسجل رقما قياسيا بارتفاعها بنسبة 138% من الناتج القومي الإجمالي

أرشيفية
أرشيفية
روما - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 3:24 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 3:24 ص

سجلت الديون الإيطالية رقما قياسيا، مما ينذر بحدوث صدام داخل الحكومة بشأن ميزانية عام 2020.

ووفقا لحسابات وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الثلاثاء، بناء على بيانات جديدة صادرة عن بنك إيطاليا، فإن الدين العام الإيطالي ارتفع بنسبة 138% من حجم الناتج القومي الإجمالي فى الربع الثانى من العام، وتعد هذه النسبة أقل قليلا من أعلى نسبة سجلتها ديون إيطاليا وهى 8ر138% فى الربع الثانى من عام 2015.

وتشهد إيطاليا جدلا واسعا بشأن ميزانية عام 2020، التى من المقرر عرضها على المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذى يسود فيه انقسام بين أحزاب الائتلاف حول كيفية تمويل خفض تكاليف العمل.


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