شبكة سكاي البريطانية تدشن قناة إخبارية لا تتناول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن تدشن شبكة سكاي البريطانية قناة إخبارية -اليوم الأربعاء- لا تتناول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قالت إنها سوف تخدم المشاهدين الغاضبين الذين ابتعدوا عن البرامج الإخبارية بعد أكثر من ثلاثة أعوام من تغطية محاولات لندن التفاوض للتوصل لاتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي.

وسوف تُبث القناة الجديدة في المساء، في حين سوف تستمر سكاي نيوز في "تغطية جميع زوايا قضية الخروج من الاتحاد بالتفاصيل" بجانب الأخبار البريطانية والدولية على قناتها الرئيسية.

وقالت سكاي نيوز إنها دشنت القناة عقب أن خلص استطلاع أجرته خلال فصل الصيف إلى أن ثلث المواطنين البريطانيين يتجنبون مشاهدة الأخبار تماما.

وأرجع أكثر من 70% ذلك التوجه لقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قالوا إنهم "يشعرون بالغضب من الجدل السياسي المتعلقة بهذه القضية"، في حين قال 40% إنهم يشعرون " بالعجز لعدم مقدرتهم على التأثير على الأحداث".

وقال جون ريلي مدير سكاي نيوز" تدشين قناة لا تتناول قضية الخروج من الاتحاد توجه جرئ، ولكن الاستماع للرأي العام على مدار الأسابيع والأشهر الماضية، أمر نعلم أن مشاهدينا سوف يقدرونه".

وأضاف: "مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي قضية تاريخية لها تداعيات كبيرة، وسوف نستمر في تغطيتها بصورة شاملة".