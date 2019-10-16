ملك المغرب يعفو عن الصحفية هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض

أعلنت وزارة العدل المغربية اليوم الأربعاء أن الملك محمد السادس، أصدر عفوه عن الصحفية هاجر الريسوني والمتهمين معها في قضية الفساد والإجهاض بعد أيام من صدور حكم ابتدائي أدان الجميع بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أشهر وسنتين نافذة.

وحسب بيان وزارة العدل، "فإن هذا العفو الملكي يأتي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

يذكر أن هاجر الريسوني الصحفية العاملة في جريدة أخبار اليوم وخطيبها السوداني رفعت الأمين اعتقلا يوم 31 أغسطس الماضي رفقة طبيب واختصاصي في التخدير و سكرتيرته بتهم تتعلق بالفساد والإجهاض وهي القضية التي لقيت ردود أفعال واسعة محليا و دوليا وأعادت إلى الواجهة النقاش حول الحريات الفردية وفصول القوانين المتعلقة بها.