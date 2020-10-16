أذربيجان تعلن سيطرة قواتها على 3 بلدات جديدة في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الجمعة، أن قوات بلاده بسطت السيطرة على ثلاث بلدات جديدة خلال القتال مع الجانب الأرمني في إقليم ناغورني قره باغ.



ووفقًا لما أورده موقع «روسيا اليوم» الإخباري، في خبر عاجل، مساء الجمعة، قال علييف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": «حرر الجيش الاذربيجاني الباسل من الاحتلال بلدات خيرمانجيك وأغبولاغ وأخولو في منطقة حجافند لأذربيجان».



وأعلن علييف في مقابلة صحفية أمس الخميس عن سيطرة القوات الأذربيجانية على أكثر من 40 بلدة ومدينة منذ بدء التصعيد الأخير في غقليم ناغورني قره باغ، وأفاد لاحقا في اليوم ذاته باستعادة 6 بلدات أخرى حلال المعارك مع العسكريين الأرمن.



واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.