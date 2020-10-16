محمد رشاد عن قرار تمثيله المفاجئ: الفكرة كانت موجودة لكن لم أحدد وقتا لها

قال الفنان محمد رشاد، إن مشاركته في مسلسل «ليالينا» كانت صدفة، معقبًا: «الفكرة كانت موجودة، لكن لم أحدد وقتا لها».

وأضاف في تصريحات لفضائية «النهار»، مساء الخميس، أن منتج المسلسل تحدث مع مدير أعماله أثناء تواجده في دبي، مشيرًا إلى أنه التقى بالمنتج بعد عودته من دبي.

وتابع: «عدت أثناء تصوير المسلسل في وسط البلد، وكان المخرج أحمد صالح»، مضيفًا أن المخرج طلب منه تأدية مشهد من شخصيته في المسلسل.

وذكر أن المخرج كان سعيدًا بأدائه، مشيرًا إلى أنه بدأ التصوير بعد ذلك بحوالي يومين.

وأشار إلى أن جميع الفنانين الذين شاركوا في المسلسل كانوا مرحبين به، ما خفف من رهبة التجربة للمرة الأولى، مؤكدًا أن الأمر أصبح أكثر سهولة بعد اليوم الأول.

وشارك في بطولة المسلسل «ليالينا»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.