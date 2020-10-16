محافظ الإسكندرية يشارك في حفل ختام مشروع تنظيف الميناء الشرقي ومنطقة الآثار الغارقة

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في فعاليات حفل ختام مشروع تنظيف الميناء الشرقي ومنطقة الآثار الغارقة ، والذي بدأ في ١ أكتوبر واستمر حتى ١٦ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٥٠ متطوعا وغواصا من بينهم متطوعين من دول إيطاليا وبلغاريا وأسبانيا وكازاخستان.



وهدفت المبادرة لتنظيف الميناء الشرقي، وإلقاء الضوء على المخلفات المتواجدة تحت مياه البحر وتوعية المواطنين على عدم إلقاء القمامة في البحر للحفاظ على أهم أهداف التنمية البحرية "الحياة تحت الماء".



وفي كلمته، لفت محافظ الإسكندرية، إلى أن كمية المخلفات التي تستخرج من البحر كبيرة جدا وتضر به بشكل كبير، موضحا أن شواطئ المدينة تمتد بطول ٦٥ كيلو مترا، لذا لابد من ضرورة الاستمرار والإكثار من حملات التوعية التي تستهدف الحفاظ على البيئة البحرية، فضلا عن الاستمرار في مثل تلك المشروعات التي تحافظ على البيئة البحرية.



وأعرب عن سعادته المشاركة في تلك الفاعلية التي تجسد دور الشباب والعمل التطوعي في خدمة المحافظة فهم نموذج مشرف للشباب السكندري الواعي القادر على خدمة بلده، متوجها بالشكر لكل من شاركو في تنظيم هذا المشروع ، مشسرا إلى أن محافظة الإسكندرية تنفذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية البيئة من خلال الجهات البحثية والعلمية المتخصصة.



وأوضح أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها المحافظة بمشاركة العديد من الجهات هو مشروع إعادة إحياء بحيرة مريوط والتي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البحيرات، والتي أصبحت فخرا للإسكندرية، ويجب أن تكون مثالا يحتذى به، مؤكدا في ختام حديثه حرص المحافظة على دعم جميع الفعاليات التي تساهم في تحسين البيئة والحفاظ عليها ومشاركة الشباب الفعال في خدمة محافظتهم.