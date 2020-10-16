 بابا الفاتيكان يدعو إلى إنشاء صندوق عالمي بأموال الأسلحة للقضاء على الجوع - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يدعو إلى إنشاء صندوق عالمي بأموال الأسلحة للقضاء على الجوع

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 4:04 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 4:04 م

البابا فرنسيس: الجوع بالنسبة للبشرية ليس مجرد مأساة لكنه عار أيضا

 

 

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، ‏إن الجوع بالنسبة للبشرية ليس مجرد مأساة فقط، ولكنه عار أيضًا.

وأضاف فرنسيس، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الجمعة، «إزاء هذا الواقع، لا يمكننا أن نقف مخدَّرين أو مشلولين، جميعنا مسؤولون».

وتابع: «‏القرار الشجاع سيكون إنشاء "صندوق عالمي" بالأموال المستخدمة في الأسلحة والمصاريف العسكرية الأخرى من أجل القضاء على الجوع».

واستطرد: «بهذا الشكل يمكننا أن نمنع العديد من الحروب وهجرة العديد من إخوتنا وأخواتنا من البلدان الأشد فقرًا».

 


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