رجل يحلق في الجو مستخدما حقيبة ظهر نفاثة قرب مطار لوس انجليس

للمرة الثانية خلال أسابيع، شوهد شخص وهو يحلق في أفق لوس أنجلوس مستخدما حقيبة ظهر نفاثة، مما دفع السلطات إلى إجراء تحقيق.

وأبلغ طاقم طائرة تجارية صينية عن مشهد غير عادي بعد ظهر أمس الأربعاء، حيث حلق الشخص على ارتفاع تقريبي بلغ 1828 مترا ، على بعد حوالي 11 كيلومترا شمال مطار لوس أنجليس الدولي ، وفقًا لبيان أصدرته هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الهيئة : "أخطرت هيئة الطيران الاتحادية سلطات إنفاذ القانون المحلية وستنظر في التقرير".

وهذه الحادثة هي ثان بلاغ عن شخص يحمل حقيبة ظهر نفاثة وهو يحلق بالقرب من طائرات تجارية في لوس أنجليس ، بعد أن أكدت هيئة الطيران الاتحادية وقوع حادث مماثل في ايلول/سبتمبر الماضي.

من غير الواضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين ببعضهما.