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الرئيس الأذربيجاني: تركيا لا تشارك في صراع قره باغ سوى على الصعيد السياسي

علم تركيا
علم تركيا
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 3:12 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 3:12 م

علييف: الأرمن يحصلون على المعدات العسكرية مجانا

 

 

نفى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، مشاركة تركيا لأذربيجان عسكريًا في نزاع إقليم ناغورني قره باغ، قائلًا: «نستخدم معدات عسكرية من تركيا، لكننا نستخدم معدات من روسيا وإسرائيل وبلدان أخرى أيضًا».

وأضاف «علييف» في حوار خاص لفضائية «فرانس 24»، مساء الجمعة، أن أذربيجان تشتري هذه المعدات، على عكس الأرمن الذين يحصلون عليها مجانًا، مؤكدًا أن تركيا لا تشارك في الصراع سوى على الصعيد السياسي.

ولفت إلى أن الطائرات بدون طيار تعطي لأذربيجان امتياز في الصراع مع أرمينيا، نظرًا لأنه عصرية ومعقدة للغاية، معقبًا: «لدينا منها ما يكفي لبلوغ أهدافنا، باستخدام هذه الطائرات بفضل تركيا دمرنا معدات عسكرية أرمينية قيمتها مليار دولار».

واستطرد: «نستخدم طائرات وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى، لكن فقط بفضل الطائرات بدون طيار تمكنا من إلحاق ضررًا جسيمًا بالأرمن».


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