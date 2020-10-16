 بقفزة قياسية ثالثة على التوالي.. إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتخطى الـ10 آلاف - بوابة الشروق
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بقفزة قياسية ثالثة على التوالي.. إصابات كورونا اليومية في إيطاليا تتخطى الـ10 آلاف

ايطاليا - ارشيفية
ايطاليا - ارشيفية
هدى أمين
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 6:04 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 6:04 م
سجلت السلطات الصحية الإيطالية خلال آخر 24 ساعة أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل زيادة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، وفقًا لما أورده موقع «روسيا اليوم» الإخباري، في خبر عاجل، مساء الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني تسجيل 10010 إصابات جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8804 إصابات أمس الخميس و7332 إصابة الأربعاء.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن «كوفيد-19» خلال اليوم الأخير، مقابل 83 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالوباء التي سجلت في إيطاليا حتى اليوم 391611 منها 36427 حالة وفاة و247872 حالة شفاء و107312 حالة نشطة منها 638 مريضا في العناية المركزة.

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