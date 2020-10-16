وزير التعليم: ليس لدينا سلطة على وضع مناهج أو امتحانات المدارس الدولية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «الناس غير واضح بالنسبة لهم حدود المسؤوليات القانونية فيما يتعلق بمشكلات المدارس الدولية».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة: «لما يحبوا يخلوا المدارس الدولية مش تبع مصر تبقى مش تبعها، ولما يحتاجونا في حاجة بتبقى تبعها»، مشيرًا إلى أن مناهج وامتحانات تلك المدارس دولية، وهو ما يعود لاختيارات أولياء أمور طلابها.

واستطرد: «ليس لدينا سلطة على وضع مناهج أو امتحانات المدارس الدولية»، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم معنية فقط بتراخيص تلك المدارس، وما إذا كان مبانيها والمعلمين مناسبين، إضافة إلى طريقة تحصيل المصاريف، وغيرها.

وأكد أن أزمة الدبلومة الأمريكية لاقت اهتمامًا كبيرًا من الدولة، وذلك بعد إلغاء امتحان الـSAT، من خلال عرض عدة حلول؛ أبرزها تأجيل تنسيق طلابها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

واختتم حديثه في هذا الصدد: «قدمنا لهم كل ما يمكن تقديمه».