نجم الأهلي السابق يحدد نقاط ضعف الوداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عادل عبدالرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفريق بحاجة لاستغلال نقاط ضعف المنافس الوداد البيضاوي المغربي.

الأهلي يحل ضيفا على الوداد المغربي مساء السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالرحمن عبر حسابه على "تويتر": "نحتاج أن نلعب على نقاط الضعف وهي كثيرة جدا في الوداد أهمها قلبي الدفاع".

وتابع: "أثق في قدرات نجومنا في مباراة بحكم متابعتي للمنافس في متناول لاعبينا بالتوفيق بإذن الله".

يذكر أن الفائز من مباراتي نصف النهائي بين الوداد والأهلي سيلاقي المتأهل عن الرجاء والزمالك في نهائي البطولة، علما بأن الكاف كان قد أجرى قرعة تحديد البلد المضيف للنهائي حال تأخر فريقين من بلدين مختلفين، حيث تستضيف مصر النهائي.