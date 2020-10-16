مدير مستشفى المنيرة يشيد بجهود الأطباء النفسيين في الكشف علي مرشحي الشيوخ والنواب

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وجه الدكتور كريم سلام مدير مستشفى المنيرة الشكر لأطباء النفسية والعصبية وأطباء المخ والأعصاب بالمستشفى علي الأداء المتميز والتفوق في تنفيذ المهام التي أوكلت لكم في أثناء الفحص النفسي والذهني للمتقدمين للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمعينين.

وأكد سلام أنه تقدم للترشح لمجلسي الشيوخ والنواب ما يقرب من ٧٠٠ متقدم، وقد تم الكشف عليهم جميعا.

ولفت سلام الي أن دور أطباء النفسية والعصبية لم يقتصر فقط علي دورهم في الكشف علي المرشحين، بل أثبتوا جدارة داخل مستشفيات العزل لصالح مرضي الكورونا، وكان تواجدهم بالصفوف الأولي.

وأكد سلام علي الدعم الكامل من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للأطباء النفسيين، والاعتماد عليهم في التطوير نحو الأفضل.

وذكر سلام الدكتورة ايمان خفاجي رئيس النفسي بالمستشفى، والدكتور احمد فراج، والدكتورة أسماء محمد، والدكتورة لمياء الطوخى، والدكتور محمد صديق، والدكتورة مى فوزى، والدكتورة مى فايز ، والدكتورة على عبد الله، والدكتور احمد كشك، والدكتور أحمد السيد.