 وزير الخارجية البلجيكي يعزل نفسه للاشتباه في إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البلجيكي يعزل نفسه للاشتباه في إصابته بكورونا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 1:44 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، بعزل وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفين، لنفسه، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

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