وزير الخارجية البلجيكي يعزل نفسه للاشتباه في إصابته بكورونا

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، بعزل وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفين، لنفسه، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.