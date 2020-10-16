طهران: أمن المواطنين في المناطق الحدودية مع أرمينيا وأذربيجان خط أحمر

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن طهران تشعر بالقلق إزاء سقوط صواريخ داخل الأراضي الإيرانية جراء المعارك في قره باغ.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، وهو ينفي بعض الشائعات حول انتقام قوات الحدود الإيرانية ردا على سقوط الصواريخ، "أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الإيرانيين المقيمين في المناطق الحدودية هو خط أحمر لقواتنا المسلحة".

وأشار سعيد خطيب زاده إلى أن "جمهورية إيران لن تبقى مكتوفة اليدين".

وصرح تعقيبا على سقوط عدة صواريخ حربية على المناطق الحدودية داخل الأراضي الإيرانية جراء المعارك العسكرية في قره باغ: "للأسف وردت أنباء مقلقة في هذا الصدد خلال اليوم وهو أمر غير مقبول إطلاقا".

وشدد سعيد خطيب زاده على أن تواصل المعارك أمر مرفوض.