هبطت أسعار النفط والذهب عالميًا، اليوم الجمعة، إذ تأثرت سلبا بفعل مخاوف من تجدد انتشار جائحة كورونا، حيث تكثفت القيود في بعض الدول الأوربية بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الذي شهدته البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وانخفضت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن ارتفاعا كبيرا للإصابات بكوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة يكبح الطلب في منطقتين من بين أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم، بينما أضافت قوة الدولار الأمريكي المزيد من الضغوط على الأسعار.

وبحسب رويترز، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.9 % إلى 42.78 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر نحو 0.9 % إلى 40.61 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان على نحو طفيف في اليوم السابق، لكن لم يطرأ عليهما أي تغير يذكر تقريبا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وفي أوروبا، أعادت بعض الدول فرض حظر تجول وإجراءات عزل عام لمواجهة زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما فرضت بريطانيا قيودا أشد لكبح انتشار كوفيد-19 في لندن اليوم.

كما تراجع النفط إذ يتجه الدولار لأفضل أداء أسبوعي في هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس وتعثر إحراز تقدم صوب تحفيز أمريكي في سعى المستثمرين القلقين لشراء الأصول الآمنة.

ويميل النفط المُسعر بالدولار الأمريكي للانخفاض حين يرتفع الدولار إذ تصبح مشتريات الوقود للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى أعلى تكلفة.

وأنهت لجنة فنية تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين للنفط، المجموعة المعروفة بأوبك+، اجتماعها أمس الخميس وأبدت قلقها بشأن ارتفاع إمدادات النفط في الوقت الذي تقيد فيه قيود اجتماعية لكبح كوفيد-19 استهلاك الوقود.

ومن المقرر أن تقلص أوبك تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بمقدار مليوني برميل يوميا في يناير حتى في الوقت الذي اعترف فيه أمين عام أوبك محمد باركيندو بأن الطلب على الوقود يبدو ضعيفا.

ومن المقرر عقد اجتماع لأوبك+ في الثلاثين من نوفمبر من ديسمبر لوضع السياسات.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب عالميا، ويبدو أنه متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى 3 أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه، بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز المالى فى الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.

وبحسب رويترز، نزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1903.24 دولار للأوقية، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع الجارى، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1907.50 دولار.

ويتجه الدولار، الذى يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تسجيل أول مكسب أسبوعى فى ثلاثة أسابيع بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكى.

وتسببت جائحة كوفيد-19 فى عمليات طبع غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، ما يضع الذهب على مسار أفضل عام له فى عشر سنوات نظرا لجاذبيته كتحوط فى مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 24.11 دولار للأوقية وتراجعت 3.9% فى الأسبوع، وهبط البلاتين 0.4% إلى 860.22 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2350.45 دولار.